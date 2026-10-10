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Psiquiatra advierte sobre secuelas del terremoto: “Una minoría importante no ha mejorado”

Gabriel Fernando Oviedo, de la Universidad Javeriana, explicó cuáles son las señales de alerta y cómo se atiende a las personas afectadas.

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Terremoto en Colombia.
Foto: Senado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, la atención en salud mental continúa siendo una de las necesidades de las comunidades afectadas. Gabriel Fernando Oviedo, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió que, aunque la mayoría de las personas logra recuperarse con el paso de las semanas, una parte de los sobrevivientes puede desarrollar trastorno de estrés postraumático o presentar descompensaciones de enfermedades mentales preexistentes.

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Según el especialista, el impacto de un desastre natural no se limita a las personas que perdieron sus viviendas o familiares. También puede afectar a quienes presenciaron situaciones traumáticas, al personal sanitario que atendió la emergencia y a pacientes que dejaron de recibir sus medicamentos durante los primeros días.

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Un desastre afecta a todos, pero no enferma a todos. Las trayectorias son diversas y la más frecuente en la población general es la recuperación”, explicó Oviedo durante una entrevista en Blu Radio.

¿Cuáles son los síntomas de estrés postraumático después de un terremoto?

El psiquiatra señaló que durante las primeras semanas es común experimentar miedo, insomnio y sobresaltos, especialmente cuando se presentan réplicas. Sin embargo, cuando los síntomas persisten durante más de un mes, es necesario evaluar si existe un trastorno de estrés postraumático.

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Entre las señales de alerta mencionó las pesadillas, los recuerdos recurrentes del evento, la evitación de situaciones que lo recuerden, los cambios negativos en el estado de ánimo y la sensación constante de peligro. También pueden presentarse alteraciones físicas, como el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.

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Oviedo indicó que, en estudios sobre sobrevivientes de terremotos, cerca de una de cada cinco personas puede desarrollar un trastorno postraumático. El riesgo es mayor entre quienes quedaron atrapados o perdieron sus viviendas y pertenencias.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira.
Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

¿Quiénes necesitan atención prioritaria en salud mental?

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El especialista explicó que los equipos de atención deben identificar a las personas con síntomas persistentes y priorizar a grupos como niños, adultos mayores, jóvenes y pacientes con trastornos mentales previos.

También advirtió que las emergencias pueden interrumpir tratamientos para la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar, lo que puede provocar descompensaciones. A esto se suman los duelos por la pérdida de familiares y amigos, el consumo problemático de sustancias, las situaciones de violencia y el riesgo de suicidio.

Por eso, la atención no consiste únicamente en diagnosticar enfermedades psiquiátricas, sino también en acompañar a las personas durante el proceso de duelo y reconstrucción de sus vidas.

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¿Cómo se está atendiendo a los afectados por el terremoto?

Oviedo explicó que los equipos de salud mental realizan visitas a albergues y comunidades para identificar síntomas y determinar qué personas requieren seguimiento especializado. Desde Bogotá, profesionales apoyan la atención en Risaralda, Chocó, Quindío y el norte del Valle, mediante monitoreos, telemedicina y orientación a los equipos locales.

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Hay unos grupos de alto riesgo y sobre ellos estamos orientando algunas labores en este momento”, afirmó el especialista.

El trabajo también busca facilitar el acceso a medicamentos para pacientes cuyos tratamientos se interrumpieron durante la emergencia. La identificación temprana de los casos permite priorizar la atención y hacer seguimiento a quienes presentan síntomas que podrían evolucionar hacia cuadros más complejos.

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