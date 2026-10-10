Gobierno propone cambios en licencias ambientales: proyectos podrían ahorrar hasta 2 años en trámite

Los grandes proyectos de infraestructura, minería y energía en Colombia podrían reducir considerablemente los tiempos de espera para obtener sus licencias ambientales. Esto gracias a un borrador de decreto presentado por el Gobierno Nacional, que busca modificar la manera en que se adelantan los trámites ambientales y las consultas previas con las comunidades étnicas, uno de los procesos que han influido en los tiempos de desarrollo de iniciativas como el proyecto de gas Sirius, en el Caribe colombiano.

El principal cambio es que ambos procesos podrían avanzar de manera simultánea, sin necesidad de esperar a que termine la consulta previa para comenzar la evaluación de la licencia ambiental.

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De esta manera, las autoridades ambientales podrían revisar estudios de impacto, realizar visitas técnicas, solicitar información adicional y evaluar los proyectos mientras continúa el diálogo con las comunidades que podrían verse afectadas.

¿Qué otros cambios contempla el borrador de decreto?

Además de permitir que los dos trámites avancen al mismo tiempo, la propuesta contempla reactivar los procesos de licenciamiento ambiental que actualmente se encuentran suspendidos por estar pendientes de una decisión relacionada con la consulta previa.

También se eliminaría la exigencia de presentar el antiguo certificado sobre presencia de comunidades étnicas al solicitar la licencia ambiental, aunque el Ministerio del Interior seguiría siendo responsable de determinar si un proyecto requiere consulta previa.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que este cambio podría representar un ahorro significativo en los tiempos de desarrollo de algunos proyectos. “El hecho de que se permita que la consulta previa y la licencia ambiental arranquen al mismo tiempo, le puede significar a un proyecto ahorrarse, en las condiciones actuales, dos años, tal vez”, explicó Lara.

¿Qué pasará con las consultas previas a las comunidades?

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Aunque la propuesta busca agilizar los procedimientos, esto no significa que las empresas puedan comenzar las obras sin cumplir los requisitos ambientales o consultar a las comunidades cuando sea obligatorio.

El borrador establece que ninguna autoridad ambiental podrá aprobar o negar una solicitud de licencia hasta que el Ministerio del Interior determine si se requiere consulta previa y, cuando corresponda, esta haya concluido.

Además, los acuerdos relacionados con medidas ambientales que se alcancen con las comunidades deberán incorporarse a la licencia que finalmente se otorgue, siempre que correspondan a las competencias de la autoridad ambiental.

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Por ahora, el proyecto de decreto se encuentra en etapa de consulta pública y recibirá comentarios ciudadanos hasta el próximo 24 de octubre. Posteriormente, el Gobierno deberá evaluar las observaciones antes de definir su texto definitivo.