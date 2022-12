Putin dice que Crimea era y es una parte "inseparable" de Rusia

Crimea era y sigue siendo "una parte integrante de Rusia" en el corazón de los rusos, declaró este martes el presidente ruso Vladimir Putin en un discurso en el Kremlin.

"En el corazón y en la conciencia de la gente, Crimea era y sigue siendo una parte integrante de Rusia", dijo ante el parlamento y los gobernadores rusos dos días después de un referéndum en la península del sur de Ucrania que aprobó por abrumadora mayoría su adhesión a Rusia.

Sin embargo, el presidente ruso afirmó que Rusia no desea la desintegración de Ucrania, en un discurso pronunciado ante el parlamento y los gobernadores rusos en el Kremlin.

"No crean a quienes les infunden miedo a propósito de Rusia, a quienes les dicen que después de Crimea seguirán otras regiones", declaró Putin dirigiéndose a los ucranianos. "No queremos la escisión de Ucrania, no la necesitamos", agregó.

