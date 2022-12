Renuncio por reto laboral; lo de aspiración a fiscal fue leyenda: Superministro

El saliente ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo en Mañanas BLU que su renuncia no se debió diferencias con los demás ministros y además señaló que su aspiración a la Fiscalía no es más que una leyenda.



Agregó que el único propósito de esa decisión es retomar su vida profesional: “El presidente con mucha generosidad entendió esa circunstancia, me liberó el pase y vuelvo a mi vida privada”. (Lea también: Néstor Humberto Martínez oficializa su renuncia como ministro de la Presidencia )



“La única diferencia que yo tuve fu alrededor de la ponencia de equilibrio de poderes y esa diferencia se superó en un texto que está absolutamente consolidado con los ministros del Interior y de Justicia”, indicó.



Dijo que cuando llegó a la Presidencia ya sabía que su firma de abogados estaba en negociación con DLA Piper, aunque dijo que la suspendió y que no siguió hasta que se concretó la operación. (Lea también: Néstor Humberto Martínez presentó carta de renuncia al Ministerio de Presidencia )



Además dijo que respetará las inhabilidades que exige la ley y que se dedicará a su práctica profesional y que no tienen nada que ver con el ministerio que desarrolló.