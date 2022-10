Reveladora grabación: Por $300 mil sicaria ejecutó masacre de 8 personas en Cali

mes de octubre.

El seguimiento inició con llamadas rastreadas a María Juliana Agudelo Carmona, alias ‘La nana’, quien una vez ejecutada la masacre se comunicó con su mamá para comentarle lo que había pasado.

En las interceptaciones, la Fiscalía logró determinar que a la mujer le pagaron unos 300.000 pesos por adelantado para ejecutar el múltiple crimen.

Mamá: ¿No le fue mal?

‘La Nana’: Eso pues no me dieron más plata…me dieron como 300.000 pesos. Esperar a ver.

Mamá: ¿Y los otros también vienen ya?

‘La Nana’: No má (sic), pues eran muchos.

Mamá: ¿Qué era lo que iban a hacer pues?

‘La Nana’: No, yo no me puedo poner a contar eso por acá. Mañana en la noche saldrá la noticia.

Mamá: A las noticias. Hay que ver las noticias mañana.

Por este mismo caso, se entregó en las últimas horas alias ‘El Mono’, mano derecha del cabecilla de la organización alias ‘Camilo’. El hombre habría conseguido las armas para ejecutar la masacre.