Robin Williams se habría ahorcado

según informa la web TMZ, conocida por tener acceso directo a la intimidad de las celebridades de Hollywood.

Según este medio digital, que cita a fuentes cercanas a la situación, el cadáver del ganador del Óscar por "Good Will Hunting" fue hallado por su asistenta, después de llamar a la puerta de la vivienda y preocuparse al no recibir respuesta. Williams, al parecer, se ahorcó en la casa y no en el garaje, según se especuló en un principio

La mujer de Williams, Susan Schneider, no estaba en la casa en ese momento, debido a que se encontraba haciendo recados.

Hoy ha sido convocada por las autoridades una rueda de prensa a las 11 de la mañana hora de California (18:00 GMT) para dar nueva información sobre la muerte del actor, que ha conmocionado a Hollywood.

TMZ fue la primera web en anunciar la sorpresiva muerte de Michael Jackson en 2009. Desde entonces se ha erigido como uno de los portales más fiables en lo que a crónica negra de Hollywood se refiere, y apunta que Robin Williams, que pasaba por una profunda depresión, volvió a ingresar en una clínica de rehabilitación el pasado mes.

Fuentes cercanas al actor apuntaron que, aunque intentó encontrar ayuda fue demasiado tarde.

Además, el tabloide New York Post aseguró, por su parte, que Williams pasaba por "problemas económicos serios", algo que explicó en una entrevista el año pasado en la que también comentó que la primera vez que dejó las drogas fue cuando su hijo Zachary nació hace 30 años.

Curiosamente, el último tuit que Robin Williams publicó fue para felicitar a otro de sus hijos, Zelda, el pasado 31 de julio, cuando cumplió 25 años.

EFE