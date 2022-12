Santos y Zuluaga hablan de paz y con campañas montaron guerra: Marta L. Ramírez

Marta Lucía Ramírez , candidata presidencial del Partido Conservador, aseguró que el actual tono de campaña es “lamentable y bochornoso”. “Lamentablemente vemos dos candidatos punteando en las encuestas, que nos hablan de paz todo el día y lo que nos han montado es una guerra”, expresó la conservadora.

Publicidad

Además, se refirió al primer debate televisivo realizado por Cable Noticias, al que el presidente candidato Juan Manuel Santos no asistió . “Estamos acostumbrados a que el presidente Santos no vaya. A los debates universitarios nunca fue, es importante ver cómo responde espontáneamente a preguntas hechas en un auditorio y no frente a una cámara”.

Por otra parte, Ramírez reiteró su generosidad con el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga , a pesar del reciente escándalo de chuzadas que lo tienen fuertemente involucrado.

Publicidad

“Todo el tiempo he dicho que voy a pasar a la segunda vuelta, tengo la convicción de rescatar el Partido Conservador. No estoy viendo cómo me voy acomodar”, dijo la candidata para aclarar que su “generosidad” no tiene que ver con apoyar a Zuluaga en una hipotética segunda votación.

Publicidad

“En lo que conozco de Óscar Iván Zuluaga siempre me ha parecido una persona correcta, me tiene lamentablemente decepcionada este episodio tan oscuro, donde uno no tiene claro qué pasó. Me parece desafortunado para el país lo que está pasando en las dos campañas que lideran las encuestas (…) no me da susto que Óscar Iván llegue a la presidencia, me asusta realmente la polarización”, agregó.