¿Se animó a dar números del Baloto? Hassan Nassar responde por polémicos trinos

El consejero de comunicaciones del presidente Iván Duque, Hassan Nassar, respondió en redes sociales a los calificativos que le han hecho en redes sociales por los antiguos trinos, en los que criticaba al gobierno de Juan Manuel Santos, pues, para muchos, describen también el panorama del gobierno actual.

“No insistan, no les voy a dar los números del Baloto”, escribió este miércoles en Twitter para responder a sus críticos.

Estos son algunos de los trinos enviados por Hassan Nassar:

En diálogo con BLU Radio, el consejero de dijo que “no se anima a dar los números” y manifestó que su cuenta de Twiter es una fuente inagotable de temas, no solo relacionados con el anterior gobierno.

“Me alegra muchísimo que la consulten, que la lean y que siga activa porque es parte de una labor maravillosa que siempre he hecho y es la libertad de expresión”, manifestó.

Añadió que no le molesta que tomen sus trinos y los “trasladen en el tiempo” y que, por el contrario, le parece un ejercicio “divertido” y “fantástico”.

A la pregunta de Néstor Morales, director de Mañanas BLU, sobre si no cree que el actual gobierno no está cometiendo los mismos errores que él le criticaba a Juan Manuel Santos, Nassar respondió: “Este Gobierno ha tenido unos retos enormes. El gobierno anterior no tuvo que manejar una pandemia como el COVID-19 no tuvo que enfrentar el tema económico que vamos a enfrentar ahora los colombianos. No tuvo que enfrentar un aislamiento de 5 meses. No tuvo que enfrentar una implementación del acuerdo de paz, que tal vez es la parte más importante del acuerdo”, explicó.