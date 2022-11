Se confirma compra de Falcao García en el Manchester United, según The Telegraph

Según el diario inglés The Telegraph, el delantero colombiano Radamel Falcao García seguiría en el Manchester United.

El periódico asegura que Louis van Gaal, técnico de ‘los diablos rojos’, avaló la compra de ‘El Tigre’ la semana pasada, además de anunciar que la compra total del pase del delantero colombiano podría retrasar los diálogos de negociación de ampliación de contrato que se adelantan con el arquero David de Gea Quintana.

Falcao aseguró en las últimas que se siente "feliz y disfrutando cada momento" en los "diablos rojos" y en Manchester, ciudad a la llegó el pasado verano procedente de Mónaco.

“Estoy muy bien. Mi familia está muy cómoda en la ciudad y yo estoy disfrutando mi tiempo en el equipo. Todos estamos felices y agradecidos con la gente, que se ha portado genial con nosotros", dijo Falcao, en unas declaraciones que recoge la web del club.

El samario, titular en los cinco últimos partidos del United, en los que ha anotado dos goles, va poco a poco recuperando su mejor forma después de un inicio dubitativo en el equipo, marcado por las continuas lesiones.

"Desde que llegué, mis compañeros me han hecho sentir a gusto. Me apoyaron y ayudaron con todo lo que necesitaba. Son un grupo de jugadores muy humildes; me sorprendió mucho lo atentos que son", aseguró "El Tigre".

Con EFE