Secretario de la JEP ha estado en la nómina del cártel de Cali: Uribe

En un comunicado de prensa el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez respondió a las recientes declaraciones de su ex ministro Diego Palacio y a la polémica generada por el secretario general de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa.



En los últimos días se abrió una fuerte polémica debido a las declaraciones del secretario general de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, quien manifestó que el exministro había supuestamente admitido en un derecho de petición la comisión de dicho delito.



Ante esta última situación, el senador Uribe hizo graves denuncias sobre Correa. Afirmó que mientras fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el secretario de la JEP persiguió a su Gobierno, y que además Correa ha sido asesor de magistrado del M19 y que ha estado en la nómina del cártel de Cali.



"Santos manipula a la justicia, la soborna con puestos y nos desafía con la JEP de la Farc, nos dice que tenemos miedo a la verdad, lo que tenemos es la decisión de derrotar este engaño narcoterrorista", concluye el comunicado.



De otro lado, Uribe se refirió a las salidas del país de varios de los miembros de su gobierno requeridos por la justicia.



"Ante la falta de garantías y la persecución, sugerí a mis compañeros buscar el asilo. Exploré países, ayudé a María del Pilar Hurtado, Santos dio el visto bueno, después presionó a Panamá para regresarla. También de manera pública ayudo a Arias. Con el Doctor Diego Palacio no avancé más allá de la exploración porque él, como otros, rechazó el asilo", explicó Uribe.



Este es el comunicado completo:



Asilo Diego Palacio y la justicia narcoterrorista



1. El señor Correa, como Presidente del Consejo de la Judicatura, persiguió a nuestro Gobierno, le respondí en su momento.

2. El señor Correa ha sido asesor de magistrado del M19;

3. El señor Correa ha estado en la nómina del cártel de Cali;

4. Lo he dicho públicamente: ante la falta de garantías y la persecución, sugerí a mis compañeros buscar el asilo. Exploré países, ayudé a María del Pilar Hurtado, Santos dio el visto bueno, después presionó a Panamá para regresarla. También de manera pública ayudo a Arias. Con el Doctor Diego Palacio no avancé más allá de la exploración porque él, como otros, rechazó el asilo;

5. Santos manipula a la justicia, la soborna con puestos y nos desafía con la JEP de la Farc, nos dice que tenemos miedo a la verdad, lo que tenemos es la decisión de derrotar este engaño narcoterrorista.