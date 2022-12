“Seguimos adelante porque Telesur ya estaba allá”: periodista Javier Ramírez

su versión de la frustrada operación.



“Los medios estábamos en un trabajo de pesquisas desde que la caravana salió de Cali”, dijo el periodista al narrar cómo comenzó la persecución a la comisión de la Cruz Roja y Colombianas y Colombianos por la Paz que se dirigía a Miranda a recoger a Cristian Yate y Víctor Gómez.

Ya en el lugar, cuenta que la ex senadora Piedad Córdoba les pidió no seguir adelante y les dijo que no sabía por qué el canal venezolano Telesur ya estaba en el sitio exacto de entrega.

“Nos interpusieron dos vehículos en el camino pero dimos la vuelta por otro sector y nos salió un miliciano que nos autorizó seguir adelante” hasta 200 metros de las coordenadas de liberación, siguió en su relato.

Preguntado sobre si estará en el segundo operativo planeado para este viernes, Javier Ramírez aseguró que 90 Minutos no cubrirá la noticia porque “primero están las liberaciones”.