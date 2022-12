Serpa defiende a Didier Tavera y arremete contra Vanguardia Liberal

A través de una carta, el senador Horacio Serpa respondió a Alejandro Galvis, presidente de Vanguardia Liberal, sobre los cuestionamientos por apoyar a Didier Tavera a la gobernación de Santander, sobre quien han caído señalamientos por diferentes delitos (Lea también: Serpa avaló a quien disfruta dinero de narcotráfico: director Vanguardia Liberal ).

“Ustedes no tienen razón en el glosado editorial. Fueron ofensivos y desconsiderados sin tomarse la molestia de saber los antecedentes y los motivos de la decisión que cuestionan; sin antes averiguar cómo y por qué se tomó. Editorializaron con odio para denigrar de un Partido que merece respeto y atacar a un candidato al que no quieren para perjudicarlo con crueldad en su lucha electoral. Así tomaron partido en la contienda y rompieron el equilibrio que distingue a las publicaciones democráticas”, dice un aparte de la misiva.



Esta dura respuesta llevó a Alejandro Galvis a renunciar al Partido Liberal pues afirma que definitivamente a Serpa le entró la demencia senil, vive en la etapa de lo absurdo, ni que no existieran otros santandereanos liberales, líderes, decentes y de trayectoria regional”, tal como lo dice en un comunicado (Lea también: Capturan al exrepresentante Didier Tavera mientras votaba ).



Este es el texto de la carta:

Apreciado señor Director.

En el Editorial del pasado domingo Vanguardia Liberal arremetió, sin tasa ni medida, contra la decisión del Partido Liberal de escoger como su candidato a la Gobernación de Santander al señor Didier Tavera, a quien lesiona en su dignidad personal y sus valores políticos. Pero especialmente me ataca a mí en lo personal y en lo político, con términos y estilo que denotan no solo disgusto sino rabia y afán de destruir en lo individual, de dañar en lo político y de desinformar en lo periodístico.

En lo personal me duele porque siempre he admirado el profesionalismo del periódico y el cuidado de sus editores por ser serios y firmes pero ecuánimes, sin menoscabo de los valores que siempre ha defendido, como la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas. En lo político, “estoy tan acostumbrado a los desprecios que las caricias me hacen daño”.

Ustedes no tienen razón en el glosado editorial. Fueron ofensivos y desconsiderados sin tomarse la molestia de saber los antecedentes y los motivos de la decisión que cuestionan; sin antes averiguar cómo y por qué se tomó. Editorializaron con odio para denigrar de un Partido que merece respeto y atacar a un candidato al que no quieren para perjudicarlo con crueldad en su lucha electoral. Así tomaron partido en la contienda y rompieron el equilibrio que distingue a las publicaciones democráticas.

Sería bueno conocer si sobre la conducta del doctor Didier Tavera ustedes en Vanguardia saben algo grave, delictuoso, infame, que las autoridades no conozcan. El Partido Liberal tuvo el buen cuidado de averiguar al respecto, como lo hace con todas las candidaturas, y salvo conocer las malévolas intenciones de los enemigos de Tavera por querer aprovechar a la Justicia para difundir infamias y ejecutar revanchismos politiqueros, tenemos fidedignas certificaciones de que ni la Fiscalía ni los Jueces lo requieren para adelantar en su contra acciones procesales o para imponerle requerimientos judiciales.

El Partido Liberal tiene relaciones directas con las autoridades judiciales y de control, también con la Cancillería, amén de criterios éticos para definir sus candidaturas. Además, ninguna de ellas se aprueba sin contar con el visto bueno de la Veeduría, elegida por el Congreso Nacional del Partido y ejercida por una persona seria, respetable, responsable, conocida en todo el país.

Vanguardia Liberal no sabe cómo se escogen las candidaturas en el Partido Liberal. Vanguardia no sabe que hoy quienes representan a los Partidos responden penal, disciplinaria y fiscalmente, además de la responsabilidad política, por las decisiones sobre candidaturas. No son, no pueden ser determinaciones tomadas “a la topa tolondra”.

Vanguardia cree que señalé “a dedo” al doctor Tavera como candidato a la Gobernación. Les cuento que en Santander fue escogido por dirigentes y militantes del Partido con una solidaridad muy alta, como nunca antes ocurrió. Ediles, Concejales, Diputados, Congresistas, voceros liberales de los sectores populares, comunales, universitarios, intelectuales y empresariales, jóvenes, mujeres y veteranos liberales aprobaron y apoyan su candidatura. Pero desde luego asumo personalmente, con carácter y responsabilidad ante el pueblo y ante las autoridades, su escogencia como candidato y el respaldo que hoy por medio de esta réplica le ratifica el Partido Liberal.

A solo 10 días de su postulación oficial la candidatura del doctor Tavera ya cuenta con el respaldo de otras aprestigiadas colectividades políticas, de sectores cívicos independientes, de organizaciones sindicales, deportivas y comunitarias y de diferentes gremios de la actividad productiva en los campos y en las ciudades, respaldo que lo señala como el más probable gobernador de nuestro Departamento a partir del próximo primero de Enero. Tengo la seguridad de que le cumplirá bien a todos los santandereanos.

La comunidad santandereana si conoce la rectitud con que el doctor Tavera ha atendido sus responsabilidades empresariales. Lo vio cumplir con transparencia y eficacia las funciones oficiales que le han encomendado y es testigo de la forma exitosa y pulcra como desempeñó las tareas que el pueblo santandereano le confió en el Congreso de la República. Personalmente doy fe del comportamiento serio, cordial y constructivo que tuvo cuando de manera democrática emulamos por la Gobernación de Santander. Fue buen perdedor ayer y ahora será un magnífico ganador. ¡Lo juro!

Debo respeto y gratitud a Vanguardia Liberal. Conocí y admiré a su fundador y quiero entrañablemente a su Presidente. Sé cuánto vale su lucha democrática y lo que ha tenido que sufrir por la incontinencia y agresividad de la delincuencia. También conozco que ha defendido los valores liberales y en muchas ocasiones ha sido solidaria con nuestro Partido. ¡Enhorabuena! Pero vanguardia Liberal en la actualidad parece haber perdido el rumbo. Es una lástima.

Vanguardia Liberal no me puede dar lecciones de dignidad personal ni puede juzgar de manera tan olímpica e irresponsable mis criterios o mis actitudes partidistas. Si no está de acuerdo con ellas, explíquelo, diga por qué, señale lo inconveniente, argumente y pruebe para denunciar lo réprobo, pero no tiene ningún derecho a cuestionar mis tareas partidistas porque considera que obré mal al no estar de acuerdo con sus creencias o con sus impresiones sobre el tema tratado. En las próximas elecciones medio millón de santandereanos van a demostrar que soy yo el que tiene la razón.

Acusarme a mí de dar “un golpe demoledor al Partido Liberal”, más que un estropicio, más que un exabrupto dialéctico, más que un imposible político, es una ridiculez. Cincuenta y cinco años de militancia, desde cuando cursaba quinto de bachillerato en el glorioso Colegio Santander, me revelan de cualquier explicación. En los momentos más críticos de estos diez largos lustros le he puesto la cara, mi prestigio y mis propios huesos a todas las actitudes y actividades calumniosas, persecutorias y violentas contra el Partido Liberal y he contribuido sin miedos y sin reservas, al lado de otras y otros liberales, a defenderlo y a conseguir que siga siendo un gran partido y una importante opción política para todos los colombianos.

Rechazo rotundamente la intemperancia y la actual intolerancia del periódico, que no hacen honor a sus antecedentes. El Partido Liberal se hace más grande, más importante y más fuerte con las gratuitas agresiones que está recibiendo, como ocurrió antes cuando lo perseguían sus enemigos políticos y cuando las camarillas sectarias, los inquisidores de turno y las autoridades atrabiliarias constreñían a los jefes liberales por sus creencias y por sus decisiones.

Se equivocaron mis apreciados amigos; les pudo más el odio que la objetividad. De verdad, lo lamento.

Atentamente,

Horacio Serpa Uribe

Copresidente de la Dirección Liberal