Si deben investigarme, háganlo. Estoy dispuesta a responder: juez caso Salamanca

y dejó a un hombre estado de salud, explicó en diálogo con Mañanas BLU por qué no envió a un centro carcelario al joven de 23 años.

Publicidad

Gualteros manifestó que a ellos como jueces no se les permite hacer conjeturas, esto en respuesta a la opinión pública que califica de indignante su decisión.

“No es que se esté desconociendo la gravedad del hecho en donde dos personas perdieron la vida, pero es que si la finalidad de la medida era la protección a la comunidad, como pretendía el Fiscal, él ya tiene la licencia suspendida”, enfatizó la jueza.

Publicidad

“Si tiene la licencia de conducción limitada esa ya es una barrera. Esta persona no tenía infracciones anteriormente para privarlo de la libertad”, agregó la juez.

Publicidad

Gualteros dijo que nuestra legislación no tiene una política criminal en cuanto al castigo de los conductores ebrios. “El homicidio o las lesiones personales cuando se causan en accidente de tránsito en nuestro código penal sigue siendo un delito culposo con circunstancias de agravación punitiva. No obstante la Fiscalía argumentó un dolo eventual del cual no me aparté a pesar de haber manifestado que no estaba claro el dolo eventual, no es solo decirlo, esa figura debe analizarse minuciosamente”, afirmó.

Carmen Gualteros insistió en que la imputación que hizo la Fiscalía a Salamanca de homicidio con dolo eventual persiste y que su fundamento para tomar su decisión fue que la medida no era necesaria para proteger a la comunidad.

Publicidad

“Quiero informar que yo estoy tranquila en el sentido que mi decisión fue jurídica. Si deben investigarme, pues que lo hagan. Estaré dispuesta a responder, no tengo inconvenientes sobre eso”, puntualizó la jueza segunda de garantías, quien desde ayer recibe amenazas.