Si desembolsan el dinero este sábado no iremos a paro: Dignidad Cafetera

a partir de este sábado.

“A partir de este sábado le estarán desembolsando a los campesinos y que la compra de la cartera, a quienes tengan deudas no superiores a 20 millones de pesos, será a partir de la próxima semana”, dijo Gaviria.

A pesar de los recientes anuncios del Jefe de Estado, Gaviria manifestó que el gobierno nacional ha hecho muchos compromisos y no los ha cumplido. No obstante, aclaró que si el desembolso del dinero se hace en la fecha pactada no hay razón para ir al paro programado para el 28 de abril.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó desde Antioquia que el Gobierno seguirá buscando medidas para frenar el paro agrario anunciado para la próxima semana, confirmó que ya fueron desembolsados 200 mil millones de pesos para pagar las facturas del programa de apoyo al ingreso a caficultores PIC9 de este año.

Asimismo, Santos aseguró que ya dio instrucciones al Banco Agrario y a FINAGRO para que compre la cartera de los cafeteros que tiene deudas menores a 20 millones de pesos.