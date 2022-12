Si Farc cumplen acuerdos, es necesario darle garantías de no extradición: fiscal

Desde Washington, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, habló sobre la situación jurídica de los guerrilleros que eventualmente se desmovilicen tras la firma de un acuerdo de paz con el Gobierno. (Lea también: Fiscal General revela que hay 7 mil procesos contra 11 mil miembros de las Farc )



Montealegre dijo que había hablado sobre el tema con la fiscal de Estados Unidos, Loretta Lynch, a quien le manifestó que no veía la posibilidad de que en Norteamérica se suspendieran las órdenes de extradición.



Sin embargo, afirmó que en Colombia es necesario buscar mecanismos para darle garantías a las Farc de no ser extraditados si cumplían con los acuerdos de paz. (Lea también: Justicia transicional, un tema que sigue generando controversia en Colombia )



No obstante, advirtió que si los guerrilleros continúan delinquiendo, se levantarían los bloqueos de extradición y serían enviados a Estados Unidos.