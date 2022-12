“Si me hubieran dado un mes más, acabo con el proceso de paz”: hacker Sepúlveda

acababa con el proceso de paz.

Según Sepúlveda, por sus trabajos de espía recibía altas sumas de dinero que eran entregadas en efectivo directamente pro Luis Alfonso Hoyos y David, el hijo de Óscar Iván Zuluaga.

El hacker le aseguró al medio que tomó la decisión de contar lo que estaba sucediendo con el uribismo porque ese movimiento político lo abandonó.

“Todo la manera como me adoctrinaron y como me usaron (…) y a quienes defendí son los que ahora están diciendo que soy un mentiroso, que soy un mitómano, que soy lo peor de la sociedad y se les olvida que hasta hace pocos días me decían que siguiera firme, que era un patriota que era un campeón", dice el hacker.

Finalmente aseguró que tiene las pruebas en contra del ahora senador Álvaro Uribe, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos.

“No es sólo mi testimonio, hay correos electrónicos, hay imágenes, hay documentos y hay medios técnicos que corroboran lo que yo estoy diciendo", comentó.

Por su parte, la Revista Semana publicó nuevos fragmentos de la entrevista con el hacker, esta vez donde confirma que Sepúlveda chuzó al ex vicepresidente Francisco Santos.

“Me dieron la instrucción: 'hackee' a Pacho Santos, y el hackeo sí se hizo y Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga fueron a leer esa información”, dijo Sepúlveda a Semana.