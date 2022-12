"Si yo me quiero comunicar con ustedes, los llamo": Lina Luna a Blu Radio

presuntamente realizar interceptaciones ilegales, para intentar conocer su versión sobre este escándalo.

“Me parece irrespetuosa la manera cómo me has llamado. Te voy rogar el favor que respetes por favor, Si yo me quiero comunicar con ustedes los llamo”, muchas gracias”, aseguró desde Estados Unidos, en donde se encuentra.

En un comunicado, la campaña de Óscar Iván Zuluaga admitió que ha recibido asesorías de la actriz Lina Luna en materia de expresión corporal y que ésta les ofreció en febrero pasado los servicios de un equipo de trabajo familiar para apoyar la candidatura en redes sociales y seguridad informática.

La actriz ha manifestado su postura contra el proceso de paz en las redes sociales.

“Nos disfrazaron la entrega al Castro-Chavismo en un proceso de paz . ¿Hasta cuándo le vamos a seguir la cuerda a Santos y sus camaradas?”, dice uno de los trinos de su cuenta de Twitter.