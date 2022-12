Siete meses sin sueldo completan 800 trabajadores del hospital San Juan de Dios de Cali

Al menos 800 trabajadores del hospital San Juan de Dios de Cali, entre médicos, enfermeros y de otras dependencias, están desesperados porque les adeudan entre cinco y siete meses de salario.

Los trabajadores aseguran que ya no tienen dinero

ni para el transporte que los lleva a su lugar de trabajo.

"No es sólo el sueldo, tampoco cumplen con parafiscales. Yo no puedo renunciar porque a mi edad ya no me reciben en ningún otro lugar. La gente no tiene ganas de venir a trabajar, pero lo hacen por vocación" señaló Evangelista Espinosa, un auxiliar de enfermería al que le deben cinco meses de salario.

Por su parte, las directivas de este importante centro médico

señalaron que la crisis económica obedece a la millonaria deuda que las diferentes EPS tienen con el hospital.

"En este momento nos están debiendo 58.539 millones de pesos, especialmente las del régimen subsidiado. Con los pocos recursos hay que priorizar, hay que trabajar y nos dedicamos, en gran parte, a cobrar. Hemos hecho conciliaciones, pero los resultados han sido pobres", aseguró Iván González, director del hospital.

Los trabajadores no descartaron entrar en cese de actividades durante los próximos días si no les pagan los salarios adeudados.

