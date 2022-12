Sigue en marcha la frágil tregua de cinco horas entre Israel y Hamás

una tregua humanitaria, un breve alivio de cinco horas tras nueve días de bombardeos.

Publicidad

Israel y Hamas, que controla el territorio palestino, afirmaron que respetarían esa tregua humanitaria entre las 3:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, hora colombiana, a petición de la ONU.

El ataque israelí se produjo minutos antes del inicio del alto el fuego y eleva a 230 el balance de muertos palestinos desde el inicio de la operación israelí en Gaza el 8 de julio, según los servicios de emergencias palestinos.

Publicidad

Luego, un par de horas después de iniciada la tregua, tres disparos de mortero procedentes de Gaza golpearon el sur de Israel.

Publicidad

"Mientras Tsahal [el ejército israelí] no dispara, tres obuses de mortero procedentes de Gaza fueron lanzados contra él [distrito municipal de] Eshkol", indicó el ejército.

Entretanto, Egipto proseguía sus esfuerzos para lograr un alto el fuego definitivo, pero los contendientes parecen poco dispuestos a poner fin a su confrontación. El número de cohetes lanzados desde Gaza contra Israel se incrementó durante la noche, con los consiguientes bombardeos aéreos israelíes de réplica, al menos 37.

Publicidad

Además, el ejército israelí frustró este jueves un intento de infiltración en su territorio de un comando palestino a través de un túnel desde Gaza y mató a uno de sus miembros.

Publicidad

Un responsable de la ONU afirmó que durante esta tregua de cinco horas difícilmente podrá llegar nueva ayuda a Gaza.

"El paso de Kerem Shalom (norte) está cerrado hoy por razones de seguridad, y la ayuda no puede arribar a través de Erez (sur), ya que el paso no es suficientemente grande, de manera que no habrá hoy nueva ayuda para Gaza", dijo el responsable.

Publicidad

En cambio, el alto el fuego permitirá a la gente que dejó sus casas debido a los bombardeos israelíes retornar a sus domicilios para abastecerse, y facultará a los responsables de la ONU acceder a lugares a donde no pudieron hacerlo hasta ahora, según la misma fuente, que requirió el anonimato.

Publicidad

El miércoles, víspera de este alto el fuego temporal, al menos 25 palestinos murieron, entre ellos ocho niños, según los servicios de emergencia palestinos.

Cuatro de los niños, todos primos, murieron en el bombardeo de una playa de la ciudad de Gaza, cerca del puerto, que alcanzó una cabaña de pescadores donde se encontraba un grupo de niños. El hecho se produjo cerca de un hotel donde se alojan varios periodistas.

Publicidad

El ejército israelí indicó luego que investigaba "concienzudamente" este "trágico" incidente.

Publicidad

Desde el 8 de julio, más de 1.200 cohetes han sido lanzados contra Israel, según fuentes militares del Estado hebreo. Uno de ellos provocó el martes la primera víctima mortal israelí.

En el ámbito diplomático, representantes palestinos y egipcios -los mediadores tradicionales- se reunieron el miércoles en El Cairo para tratar de encontrar un compromiso que ponga fin al baño de sangre.

Publicidad

El número dos de Hamas, Musa Abu Marzuk, reclamó modificaciones a las condiciones de la iniciativa egipcia de alto el fuego que el movimiento había rechazado el martes. El Hamas pide que la propuesta de tregua incluya la apertura de los pasos fronterizos entre Israel y Gaza y la liberación de decenas de palestinos.

Publicidad

Por último, el presidente palestino Mahmud Abas se entrevistará este jueves en El Cairo con su homólogo egipcio Abdel Fatah Al Sisi para intentar hallar una solución al sangriento conflicto.