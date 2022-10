Sindicato de trabajadores del CTI exigen pago de salarios mediante tutela

Según la presidente del sindicato de trabajadores del CTI, Beatriz González, los más de 1200 servidores que permanecen en cese de actividades hace casi dos meses exigirán a través de una tutela el pago de sus salarios.

La líder sindical puntualizó que la Fiscalía ha vulnerado los derechos del Sindicato y el debido proceso, por lo que exigirá igualdad de condiciones con el pago de su salario tal como se ha hecho con los fiscales y jueces.

“A la mayoría del persona no le pagaron su salario, eso es gravísimo, pero lo más grave de que no hayan pagado el salario, es que estando gente en paro recibió su salario, entonces uno no entiende cuáles fueron las directrices que se tomaron. Hubo personal que no estaba en paro pero tampoco trabajó, entonces uno ve que no hubo coordinación por parte de las administrativas.

Beatriz González lamentó que no exista, según ella, por pate del Gobierno y del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, voluntad política para llegar a acuerdos que permitan que se levante el paro judicial en todo el país.