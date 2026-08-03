Sisbén inicia transición al RUI: esto pasará con los subsidios desde agosto

Desde el viernes 1 de agosto, Colombia comenzó la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que permitirá al Gobierno modernizar la forma en la que identifica a los posibles beneficiarios de subsidios y programas sociales.

Aunque este cambio marca el inicio de una nueva etapa, las autoridades aclararon que la implementación será gradual y que quienes actualmente hacen parte del Sisbén no perderán automáticamente sus beneficios.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) explicó que el nuevo modelo consolidará información proveniente de distintas entidades del Estado para construir una caracterización más precisa de la situación económica de los hogares colombianos. Este esquema busca evitar inconvenientes durante el cambio de sistema y garantizar la continuidad de las ayudas mientras avanza la transición.

¿Qué es el RUI y por qué reemplazará al Sisbén?

El Registro Universal de Ingresos fue creado para reunir en una sola plataforma la información socioeconómica de los hogares. A diferencia del Sisbén, que basaba su clasificación en encuestas realizadas a los ciudadanos, el RUI incorporará datos oficiales provenientes de diferentes entidades públicas.

Entre la información que tendrá en cuenta el sistema se encuentran:



Registros de ingresos.

Aportes a la seguridad social.

Información tributaria.

Otras bases de datos oficiales del Estado.

Funcionaria del Sisbén junto a una ciudadana en Bucaramanga // Alcaldía de Bucaramanga

Según el DNP, la información que durante años ha recopilado el Sisbén seguirá haciendo parte del nuevo esquema, por lo que no desaparecerá de forma inmediata.

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¿Qué pasará con los subsidios de quienes tienen Sisbén?

El Gobierno afirmó que las personas registradas en el Sisbén hasta el 31 de julio de 2026 seguirán siendo tenidas en cuenta durante el periodo de transición. Es decir que:



No será necesario realizar nuevamente la encuesta del Sisbén.

No habrá trámites masivos para conservar los beneficios.

Los subsidios no se suspenderán automáticamente.

Por lo tanto, programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y otras ayudas continuarán aplicando sus propios criterios para definir quiénes acceden o permanecen como beneficiarios.

Además, las autoridades recordaron que el RUI servirá como una herramienta de clasificación, pero las decisiones sobre el ingreso o la permanencia en los programas dependerán exclusivamente de las entidades responsables.

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¿Cuáles son las fechas clave de la transición al RUI?

El cronograma definido por el Gobierno contempla dos momentos principales para la implementación del nuevo sistema.

Las fechas más importantes son:



1 de agosto de 2026: comenzó oficialmente la transición al Registro Universal de Ingresos.

31 de octubre de 2026: finalizará el periodo de transición para los hogares que ya estaban registrados en el Sisbén.

Durante esos tres meses, ministerios, alcaldías y entidades encargadas de administrar subsidios deberán adaptar sus procesos al nuevo sistema.