Sismo de magnitud 6,7 deja al menos ocho muertos en India y Bangladés

Cinco personas murieron en India y tres en Bangladés y en ambos países hay decenas de heridos. "Se confirmó la muerte de cinco personas y otras 33 resultaron heridas", dijo a la AFP Anurag Gupta, de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres en India.



El balance inicial daba cuenta un muerto en Imphal, la ciudad india más próxima al epicentro del temblor, y de otro fallecido en Bangladés, aparentemente por un ataque al corazón.



Decenas de personas resultaron heridas en las desbandadas posteriores en India y Bangladés, cuando fueron despertadas por el terremoto en la madrugada del lunes.



La policía de Dacca, la capital de Bangladés, informó que 40 personas fueron atendidas en el principal hospital de la ciudad, entre ellos un estudiante universitario en estado crítico tras saltar desde una cuarta planta.



El temblor, registrado a las 04H35 (23H05 GMT del domingo), se produjo a 29 kilómetros al noroeste de la ciudad de Imphal, capital del Estado indio de Manipur, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



Un funcionario de uno de los principales hospitales de Imphal indicó que más de 50 personas fueron ingresadas tras el terremoto con heridas en la cabeza y fracturas en las extremidades.



Deepak Shijagurumayum, un habitante de Imphal cuya casa quedó seriamente dañada, describió escenas de caos tras el temblor. "Casi todo el mundo estaba durmiendo cuando ocurrió y cayeron de sus camas", dijo por teléfono a la AFP.



Escenas similares se registraron en Guwahati (noreste), la principal ciudad comercial del Estado rico en minerales de Assam, donde un corresponsal de la AFP dijo que los residentes estaban "conmocionados" después que el sismo los despertara.



El primer ministro indio, Narendra Modi, tuiteó que había hablado con las autoridades locales de Assam sobre el impacto del terremoto.



Los temblores se sintieron hasta en Calcuta, a unos 600 kilómetros de distancia en el Estado indio de Bengala Occidental, donde los edificios también temblaron. "Muchas personas fueron vistas saliendo de sus casas con pánico", dijo un habitante, Rabin Dev.



El USGS emitió un aviso de alerta amarilla por víctimas y daños, y estimó en un 35% la probabilidad de que el sismo haya dejado entre uno y diez muertos.



Siete Estados del noreste de India, unidos al resto del país por una estrecha franja de tierra, están situados en una zona de frecuente actividad sísmica. En el lado de Birmania, la zona fronteriza está escasamente poblada y por el momento no se informó de víctimas.



En 1950, un potente sismo de magnitud 7,6 con epicentro en el Tíbet, cuyas consecuencias se notaron sobre todo en el estado indio de Assam, mató a más de 1.500 personas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se confirma que el expresidente colombiano Andrés Pastrana viajará a Venezuela para la posesión de la nueva Asamblea Nacional.



-Un habitante de la calle se robó un bus del SITP en Bogotá, y causó un accidente de tránsito.



-Tres personas resultaron heridas tras un ataque de por lo menos cincuenta personas a la plaza de toros César Rincón en Duitama, debido a que no están de acuerdo con que inicie la jornada taurina de este año.



-El Ministerio de Educación fijó el tope permitido para el aumento del valor de las matrículas en los colegios, que no podrá ser superior al 6.26 por ciento. Víctor Javier Saavedra, viceministro de Educación Básica y Media, explicó que la vigilancia para que los colegios no excedan los aumentos en las matrículas deberá ejercerla las diferentes Secretarías de Educación.



-Hay congestiones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por cuenta de los miles de viajeros que a esta hora intentan viajar hacia los diferentes destinos turísticos. Las autoridades recomiendan llegar con suficiente antelación a la terminal aérea para evitar pérdida de vuelos.



-La Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció que intervendrá 750 puntos calientes que se han identificado en la capital del país en los primeros 100 días de la administración de Enrique Peñalosa.



-El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Gonzalo Londoño le solicitó al alcalde Alejandro Char, que lo mire como uno más de los miembros de su gabinete para trabajar de manera armónica para garantizarle la seguridad a los barranquilleros. El oficial dijo que el año arrancó con una cifra de 10 muertes violentas en el primer puente festivo de 2016, pero que lo más preocupante es el control de las riñas en sectores populares.



-Desde este lunes estará cerrada la estación de Transmilenio de la 146 con autopista norte por labores de reparación. Usuarios se quejan por falta de información.



-Los bomberos de Bogotá trabajan a esta hora en la extinción de un incendio estructural que se presenta en una vivienda de dos pisos en la calle 19 sur con carrera 69b, en la localidad de Kennedy.



-No le fue muy bien a la fabricante de vehículos de lujo Ferrari, en su debut en la bolsa de Milán.



-El Gobierno británico descartó que el protagonista del último video del Estado Islámico sea de ese país, como lo quiso difundir el grupo terrorista.



-Dinamarca instauró controles en sus fronteras con Alemania para impedir la entrada de migrantes sin papeles, luego de que Suecia hiciera lo mismo en la frontera danesa. La decisión no cayó muy bien en el gobierno alemán, que rechazó la medida al considerar que pone en peligro la libre circulación que es uno de los principios básicos del acuerdo Schengen.



-El relator especial de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados renunció hoy para protestar por la falta de acceso a las zonas que supuestamente debía supervisar. Así lo anunció hoy el organismo a través de un comunicado.



-Las autoridades colombianas realizan gestiones para el traslado a Colombia de Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”, señalado por las autoridades como cabecilla de la denominada oficina de Envigado. Alias “Duncan” fue detenido este fin de semana en el Perú.



-Hay polémica por paro de ginecólogos en Barraquilla. La IPS Universitaria asumirá con especialistas propios la atención a las pacientes afectadas.