"Solo una buena gestión de salud pública podrá frenar el contagio de ébola": OMS

El jefe de Relaciones Públicas y medios de comunicación de la Organización Mundial para la Salud, Gregory Härtl, en diálogo con Blu Radio hizo un llamado “a todos los países del mundo a venir a ayudarnos. Nos falta mucha gente en el terreno, médicos enfermeras y agentes de salud pública, materiales de protección y dinero para pagar estas operaciones”.

Por otra parte, Härtl advirtió que “los servicios de salud pública tienen que saber lo que es el ébola ”.

El vocero de la OMS aseguró que “los remedios experimentales son disponibles en pequeñas dosis” y lamentó que hasta el momento no se tiene certeza de si pueden salvar vidas ( Escuche también: Suero experimental, la esperanza para combatir el ébola ).

Cabe recordar que se han comenzado a usar medicamentos experimentales. En el caso de Estados Unidos, se está usando el suero experimental llamado ZMapp, que aunque no se ha comprobado, las personas infectadas que lo han usado han presentado mejorías ( Lea también: La OMS decreta emergencia mundial por el brote de ébola ).

Además, el jefe de Relaciones Públicas y medios de comunicación de la OMS explicó que “si la persona no tiene síntomas, no tiene fiebre, él no puede transmitir el virus por contacto físico”, pero hizo un llamado a no acercarse a personas que tengan síntomas de fiebre o vómito.

El comité de urgencia de la OMS, que se reunió el miércoles y el jueves en Ginebra, "considera de forma unánime que se dan las condiciones" para declarar "una emergencia de salud pública de alcance mundial", declaró la directora general de la organización, Margaret Chan.

Ante una situación que se agrava, "una respuesta internacional coordinada es esencial para frenar y hacer retroceder la propagación internacional del ébola", agregó el comité.

La epidemia de ébola, que ha dejado desde principios de año más de 1.000 muertos entre los más de 1.700 presuntos casos detectados, es la "más importante y la más severa", advirtió la OMS.

Con AFP