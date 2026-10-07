Supersalud suspenderá temporalmente sus servicios de PQRD: estas son las fechas

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que sus sistemas tendrán una ventana de mantenimiento y actualización tecnológica que afectará temporalmente sus canales digitales para la recepción y gestión de PQRD.

Ante ello, la interrupción de los servicios digitales iniciará el próximo viernes 9 de octubre y continuará hasta el 12 de octubre de 2026, de acuerdo con el tiempo que requieran las labores técnicas.

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La actualización busca fortalecer la infraestructura que soporta los sistemas SuperAgro, plataforma utilizada para las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la ciudadanía, así como mejorar las condiciones de atención.

Durante este periodo, los usuarios deberán tener presente que algunos canales digitales no estarán disponibles.



¿Cuándo estará fuera de servicio el sistema PQRD de Supersalud?

Según dio a conocer la entidad, la intervención iniciará este viernes 9 de octubre a las 8:00 de la mañana y podría extenderse hasta el lunes 12 de octubre a las 10:00 de la noche. La duración dependerá del tiempo necesario para completar el proceso técnico.

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Durante la ventana de mantenimiento no se podrá acceder temporalmente al portal web de radicación de PQRD, el chat asociado, el módulo de consulta web y los demás módulos destinados a la radicación y gestión digital.

Supersalud recalcó que, una vez finalice la intervención y se restablezca el servicio, las solicitudes recibidas durante el mantenimiento serán consolidadas y cargadas al sistema PQRD, junto con la verificación integral de la plataforma.

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¿Cómo comunicarse con Supersalud durante el mantenimiento?

Durante el mantenimiento, la entidad reforzará la atención mediante sus líneas telefónicas. Los ciudadanos podrán comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 513 700.

Para quienes se encuentren en Bogotá, estará disponible el número +57 601 483 700.

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La medida busca mantener la atención a la ciudadanía mientras los canales digitales permanecen temporalmente suspendidos. La Supersalud también informó que comunicará el avance de las actividades y el momento en que sean restablecidos los canales habituales a través de su página web y redes sociales.