Taxista víctima de Fabio Salamanca devolvió maleta repleta de dinero

Cangrejo estaba en el centro comercial Plaza Imperial de Bogotá comprando ropa cuando se encontró una maleta con $5 millones. “Necesitaba la plata para los útiles de mi hijo”, relata el joven en Mañanas BLU.

Sin embargo, un sobrino le pidió que devolviera la plata y él aceptó. Contactó gracias a una agenda que estaba en la maleta al propietario, quien tenía destinado el dinero a los útiles escolares de sus siete hijos. El hombre, de quien quiso guardar la identidad, le dio una recompensa de $1 millón.

“El ejemplo que le doy a mi sobrino y a mis hijos. En este momento tengo un duelo con Dios, le estoy pidiendo que me devuelva la movilidad de mis piernas, son pruebas que él me pone”, aseguró.

Cangrejo dijo que la familia de Fabio Salamanca, el joven que el año pasado conduciendo una camioneta Audi lo arrolló en estado de ebriedad, no le ha respondido. “De la familia Salamanca no he recibido ni un peso”, cuenta.