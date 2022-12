Temblor dejó al menos 100 casas destruidas y 6 heridos en Rionegro, Santander

Luego del temblor de 6,6 grados que sacudió a Colombia el martes, el balance de las autoridades del municipio de Rionegro, Santander, es de 100 casas destruidas, 120 semidestruidas y 6 personas heridas.



Así lo confirmó el alcalde de la localidad, Alberto Suárez, quien agregó que también hay al menos 10 personas hospitalizadas en estado de shock.



El mandatario local hizo un llamado al Gobierno nacional para que se envíen ayudas a los habitantes de la zona.



Por otra parte, en Betulia el movimiento telúrico averió más de 150 casas, por lo que el gobernador de Santander, Richard Aguilar, declaró la situación de calamidad.



En diálogo con Blu Radio, una de las familias afectadas pidió ayuda del Gobierno, pues perdieron todos sus bienes.



En Cúcuta, Norte de Santander, también se presentaron daños en iglesias, deslizamientos de montañas y grietas en varias edificaciones.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, le respondió al procurador Alejandro Ordóñez que está malinterpretando el anuncio del presidente Santos de suspender, por un mes, los bombardeos sobre los campamentos de las Farc.



-Jaime Fajardo Landaeta, exmilitante del EPL y autoridades en Antioquia ven positiva la decisión de no bombardear a las Farc, porque de esta forma comienza el desescalamiento del conflicto.



-Indígenas del norte del Cauca anuncian, para las próximas horas, una nueva movilización para expulsar de sus territorios a militares y guerrilleros. Dicen que la tregua de las Farc nunca se cumplió y son escépticos frente a la anunciada suspensión de los bombardeos.



-La Procuraduría sancionó a cuatro ex funcionarios del Banco Agrario por el presunto otorgamiento irregular de créditos por más de 220 mil millones de pesos.



-Las directivas de la Fundación Universitaria San Martín confían en que a partir de abril se puedan reabrir las carreras presenciales en el plantel.



-El secretario distrital de Planeación, Gerardo Ardila, anunció que ya están hechos los ajustes en los límites de la reserva en los cerros orientales de Bogotá para que ahora no se realice ninguna construcción sobre ellos.



-En las últimas horas se presentó un nuevo hecho de intolerancia en las calles y el conductor de una volqueta terminó rompiéndole los vidrios a un bus del SITP.



-200 kilos de droga que eran transportados en un buque de bandera panameña fueron incautados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla.



-La gobernadora del Quindío pidió que las obras del Túnel de La Línea sean terminadas con prontitud y calidad, luego del acuerdo logrado con el contratista Carlos Collins.



-Cuerpos de rescate en la Florida siguen buscando a los tripulantes de un helicóptero del Ejército estadounidense que se accidentó en las últimas y que permanece desaparecido. Las autoridades temen que los 11 militares hayan perdido la vida.



-La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó finalmente la ley habilitante solicitada por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar la amenaza de un golpe de estado proveniente de Estados Unidos. El mandatario anunció ejercicios militares que no son usuales en el ejército venezolano.



-Japón conmemora el cuarto aniversario del terremoto y el tsunami que causaron la catástrofe nuclear de Fukushima y la muerte de al menos 18 mil personas.



-Se reportan disturbios en un centro correccional para menores de edad en Cali, Valle del Cauca.