Tensión en universidades públicas: Disturbios y paros estudiantiles tras jornada electoral

Las principales universidades públicas de Colombia, la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle), atraviesan una jornada de incertidumbre tras registrarse alteraciones del orden público y declaratorias de paro estudiantil. Los directivos de ambas instituciones han manifestado su preocupación por el uso de la violencia y el impacto de la coyuntura política nacional en la vida académica.

Disturbios y explosivos en la Universidad de Antioquia

En Medellín, la situación se tornó crítica cuando un grupo de personas encapuchadas interrumpió las actividades programadas en el campus principal de la UdeA. David Hernández, vicerrector de la institución, informó que desde la mañana se reportaron recorridos de encapuchados que culminaron en el uso de fuerza. “Un grupo mucho más grande de encapuchados empezaron a detonar artefactos explosivos fundamentalmente en una de las porterías principales de nuestra institución”, explicó el funcionario.

La gravedad de la situación obligó a la suspensión de un foro donde participaban candidatos a la rectoría y a la evacuación inmediata del campus. Según Hernández, “esto derivó, como corresponde a los protocolos de seguridad de nuestra institución, a hacer una evacuación para prevenir cualquier afectación a las personas y visitantes”.

Aunque no se reportaron daños materiales graves ni heridos, el vicerrector enfatizó que la universidad rechaza categóricamente estos hechos que ponen en riesgo la integridad de la comunidad.



Paro estudiantil en el Valle

Por su parte, la Universidad del Valle, aunque no registró disturbios de la misma magnitud que la UdeA en su jornada más reciente, enfrenta una parálisis en su sede de Cali. Guillermo Murillo, rector de Univalle, aclaró que mientras las sedes regionales operan con normalidad, en la capital del Valle la situación es distinta: “En paro se encuentran los estudiantes de la ciudad de Cali que hicieron una asamblea y decidieron como estamento estudiantil hacer un paro durante estos días”.

El rector Murillo lamentó que estas acciones violentas o de interrupción de clases empañen la labor investigativa de la institución. “Estos hechos de violencia atentan contra ese ethos universitario y con lo que somos como universidad”, señaló, destacando que Univalle es un referente científico con más de 100 patentes y alta formación doctoral.

Actualmente, el Consejo Académico evalúa cómo finalizar el semestre, dado que el avance académico es dispar entre las unidades.

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Un punto común en ambas instituciones es la dificultad para identificar a los responsables de los actos violentos. El vicerrector de la UdeA señaló que la universidad no realiza perfilamientos, pues esa es tarea de las agencias de inteligencia, por lo que “no tenemos ninguna información que permita confirmar o rechazar que las personas que hacen este tipo de actividades efectivamente sean miembros de la comunidad universitaria”. En Univalle, el rector Murillo coincidió en que en ocasiones han identificado personas externas, incluso procedentes de otras ciudades.

Escuche aquí la entrevista: