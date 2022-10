Testigo confesó que le pagaron $7 millones por inculpar a Sigifredo López

El exintegrante del bloque móvil Arturo Ruiz de las Farc, Heber Fajardo, conocido con el alias de ‘Camilo’ y considerado en su momento como el testigo ‘estrella’ de la Fiscalía en el proceso que vinculó al exdiputado Sigfredo López con el secuestro de sus propios compañeros de la Asamblea del Valle, reveló que le pagaron 7 millones de pesos para acusar a López y que ese dinero se lo enviaron a través de un representante de una fundación y de parte de una exfiscal.

Publicidad

“Después de la declaración mía al otro día vino y me dejó una plata y me dijo que lo que necesitara me dejó un número de teléfono, pero ese man nuca contestó más. Tiene la fundación porque él sí me dijo que me ayudaba con la Fundación, que gracias por haberle colaborado, dijo “ahí le dejo una plata” y me dijeron “pues llame a la tal señora” y se la entregaron, los 7 millones de pesos de la señora Martha Lucía Zamora, me acuerdo que me lo dijo”, declaró el falso testigo.

Aseguró Heber Fajardo que existen videos de ingreso y de seguridad de las cárceles donde él estuvo y donde se hicieron estos contactos.