Trabajadores solo trabajarán 19 días en junio: ley confirma motivo de la decisión

Junio es tal vez uno de los meses más esperados por los trabajadores colombianos, pues es la temporada en la que llega el ansiado pago de la prima de servicios y donde muchos aprovechan para salir a vacaciones. Además, este año tendrá un ingrediente especial por cuenta de la Copa del Mundo de 2026. Ahora, a esto se suma que los ciudadanos podrán trabajar menos días.

Y es que el calendario de este año traerá tres lunes festivos consecutivos que reducirán de manera importante los días hábiles. En la práctica, muchos empleados solo trabajarían 19 días durante junio, una situación que también daría un impulso al turismo en el país y a la temporada mundialista, perfecta para seguir los partidos de la Selección Colombia.

Festivos de junio reducirán días de trabajo en Colombia

La principal razón de esta situación está relacionada con varias celebraciones religiosas que, por ley, son trasladadas al lunes siguiente para crear fines de semana largos.



Si bien Colombia es oficialmente un Estado laico desde la Constitución de 1991, buena parte de los festivos nacionales siguen ligados a tradiciones católicas y celebraciones religiosas que permanecen dentro del calendario colombiano.

Estas serán las fechas festivas de junio:



Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

La presencia de estos tres festivos permitirá que muchos trabajadores tengan más espacios de descanso, especialmente quienes cuentan con jornadas laborales de lunes a viernes.

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Ley Emiliani explica por qué los festivos se trasladan al lunes

Detrás de los fines de semana largos existe una norma que desde hace décadas organiza el calendario festivo en Colombia: la Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani.

Esta legislación ordenó trasladar varios festivos religiosos al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo, impulsar el comercio y facilitar periodos de descanso más amplios para los trabajadores.

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Un ejemplo de ello es Corpus Christi, que originalmente se celebra un jueves, y el Sagrado Corazón de Jesús, cuya conmemoración corresponde a un viernes. Sin embargo, gracias a esta ley, ambas fechas pasan automáticamente al siguiente lunes.

La norma también permite darle un impulso al turismo debido al impacto económico que generan hoteles, restaurantes, transporte y otros sectores que suelen registrar mayor demanda en estas fechas.

Trabajo en festivos tendrá recargo especial para empleados

No todos podrán descansar durante junio. Sectores como salud, vigilancia, transporte y atención de emergencias continuarán operando con normalidad durante las jornadas festivas.

En esos casos, la legislación laboral establece que quienes trabajen domingos o festivos deben recibir un recargo adicional sobre su salario habitual.

Actualmente, el recargo festivo es del 80 % sobre el valor de la hora ordinaria. Esto significa que un trabajador que gane el salario mínimo podría recibir cerca de $114.608 por una jornada completa durante un festivo.

Además, la Ley 2466 de 2025 estableció un incremento progresivo para este beneficio. Desde julio de 2026 el recargo subirá al 90 % y, a partir de 2027, llegará al 100 %, lo que permitirá que estas jornadas se paguen al doble de una hora ordinaria.