Tras confesión de Tim Cook, retiran en Rusia monumento en honor a Steve Jobs

reconociera abiertamente su homosexualidad.

El grupo empresarial que financió el proyecto en enero de 2013, ZEFS (Unión Financiera Europeo-Occidental), decidió desmontar el gigantesco iPhone aduciendo que las declaraciones de Cook suponen una violación de la ley rusa sobre propaganda homosexual.

"Después de que Cook defendiera públicamente la sodomía, el monumento fue retirado de acuerdo con la ley federal", señala la nota emitida por ZEFS y divulgada por medios rusos.

Recientemente, Cook se mostró "orgulloso de ser gay", algo que considera "uno de los mayores dones" que Dios le ha dado.

"Aunque nunca he negado mi orientación sexual, no la había admitido públicamente hasta ahora. Así que permítanme ser claro: Estoy orgulloso de ser gay y considero ser gay uno de los mayores dones que Dios me ha dado", afirmó.

El otro argumento que expuso ZEFS fue la denuncia de Edward Snowden, antiguo técnico de la CIA que está exiliado en Rusia, sobre que los productos de Apple suministran información sobre sus usuarios a los servicios secretos norteamericanos.

Por ello, Maxim Dolgopólov, presidente de ZEFS, instó a boicotear la producción de la famosa compañía estadounidense cofundada por el fallecido Jobs.

"Insto a deshacerse no sólo de los iPhone, sino de todos los aparatos de esa firma, que suministra información sobre los usuarios a los servicios de inteligencia de EEUU. En el mundo actual la información es el recurso más preciado", dijo.

Lamentablemente, agregó, "Apple trata la información de manera increíblemente cínica", y "no es un secreto que ellos (los servicios secretos estadounidenses) también son muy hostiles con los rusos".

El monumento fue retirado poco después de que el afamado diputado local, Vitali Milónov, pidiera prohibir la entrada de Cook en territorio ruso.

Milónov labró su fama a principios de 2012 cuando promovió una ley contra la propaganda homosexual en San Petersburgo, que sería aprobada a nivel federal al año siguiente.

El iPhone de más de dos metros, que incluía una pantalla interactiva, estaba instalado en el patio de la Universidad de Investigación Nacional de Tecnologías de la Información, Mecánica y Óptica de la antigua capital zarista.

EFE