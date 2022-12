Tras prohibir a Fidic experimentación en primates, continúa el desconcierto

Manuel Elkin Patarroyo y a su instituto la utilización de una serie de primates que habitan en Amazonia, en límites entre Colombia y Perú.

Publicidad

Ángela Maldonado, directora de la Fundación Entrópika y quien interpuso el recurso que falló el Consejo de Estado sobre las prácticas del científico, manifestó que desde el año 2003 tuvo la oportunidad de estar con comunidades indígenas peruanas que llevaban una carga de micos y estas le dijeron que iban a venderlos al laboratorio donde se hacía la vacuna contra la malaria en Leticia.

“Esa fue la primera vez que supe de esto y fui directamente al Ministerio del Medio Ambiente a hacer el comentario”, dijo Maldonado y agregó que le respondieron que necesitaba pruebas para entablar cualquier denuncia.

Publicidad

Desde el 2008 hasta el 2011 comenzaron a hacer una investigación dividida en estudio a poblaciones, quiénes eran los que más extraían los animales, recursos genéticos y documentación sobre la forma en que se capturaban.

Publicidad

La directora de Entrópika expresó que se determinó que “había una cantidad de irregularidades sobre los permisos” y el acervo probatorio de la parte legal se consiguió “mediante derechos de petición que se le enviaron a la Procuraduría Ambiental para Asuntos Agrarios y a Corpoamazonia, información la tenemos desde 1999”.

“Están utilizando tres especies mientras que los permisos otorgados eran únicamente para una y lo que más nos sorprendió es que si la autoridad ambiental sabía que esto pasaba por qué pidió que en el año 99 se empezara un criadero en cautiverio y en el 2011 todavía se presentaban irregularidades”, puntualizó Maldonado.

Publicidad

El Consejo de Estado ratificó una decisión que había tomado un juzgado de Cundinamarca en julio de 2012 y canceló el permiso definitivamente para la caza y recolección de primates para investigaciones contra la malaria que se le había dado a la Fundación Instituto de Inmunología, Fidic, y por ende a Manuel Elkin Patarroyo.

Publicidad

Gabriela Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias y quien trabajó mucho tiempo con Patarroyo, expresó en Blu Radio que quiere invitar respetuosamente, sabiendo que la decisión del Consejo se basó una serie de pruebas, a que se tengan en cuenta otras de estudios que han realizado científicos colombianos, algunos de la Universidad Nacional.

“Esto me permite traer más hacia el lado académico y científico la situación y quiero ser puntual en lo que la doctora Maldonado está mencionando porque no tiene realmente una justificación al mencionar que los animales cuando se liberan tienen una afectación y un peligro”, dijo Delgado e hizo énfasis en que si no se tiene la evidencia no es que esté pasando.

Publicidad

La científica finalizó diciendo que “un científico que está luchando por conservar la vida cómo puede atentar contra la de animales indefensos que no tienen las mismas condiciones de los humanos y en ese sentido “puedo dar fe del manejo ético que se le da a los micos cuando llegan al laboratorio porque son mejor cuidados que los hombres”.