Un policía aplica la técnica de ‘Kung Fu Panda’ y se vuelve famoso en la red

Este fin de semana se viralizó un video en el que aparece un agente de tránsito haciendo varios movimientos particulares, mientras tiene una discusión con un joven. (Vea también: La pataleta de Diego Costa que abre una luz de esperanza a Falcao?)

Publicidad

"¡Le estoy pidiendo el favor y no me entiende! ¡Hágase para allá! ¡No te me acerques!”, dice el agente al joven, que busca por todos los medios evitar que inmovilicen su vehículo.

En las redes sociales han comparado los movimientos del policía con una técnica muy parecida a la del oso de la película Kung Fu Panda.

Publicidad

El video fue publicado en Facebook y posteriormente se replicó en las demás redes sociales.