Unos 200 mil turistas extranjeros han visitado Brasil por el Mundial: Gobierno

Aldo Rebelo, ministro de Deportes de Brasil, hizo un balance de lo que ha significado para ese país la realización de la Copa Mundo.

En términos de turismo, Rabelo dijo que aún no hay informaciones, no muy precisas, que al menos unos 200 mil turistas extranjeros y 3 millones de turistas nacional han visitado Brasil en este periodo.

En cuanto a las críticas que ha recibido su Gobierno por la realización de estadios en ciudades que no tienen equipos profesionales, dijo que estos servirán como “importantes centros de congresos y eventos” y que por lo tanto no ese dinero no fue mal invertido.