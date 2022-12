Unos 350 líderes se reúnen en Bogotá para diseñar un futuro sostenible en Río+20

sostenible con nuevas medidas para luchar contra el cambio climático, mejorar la movilidad y reducir la pobreza.

La capital colombiana, que fue designada por la ONU para albergar este evento en premio a su compromiso con el cambio climático y sus logros con el desarrollo sostenible en los últimos años, abrió con un acto inaugural este encuentro, que se prolongará durante dos días.

En ese tiempo, se espera que más de 350 líderes mundiales entre representantes de alto nivel de entidades internacionales y nacionales, así como expertos y académicos de 13 países debatan sobre cómo mejorar el futuro de las urbes.

Entre los asistentes destaca el académico Boyd Cohen (Ciudades Inteligentes), el secretario general del consejo Internacional para las iniciativas Ambientales locales (ICLEI), Gino Van Begin, o el Alcalde de Quito, Manuel Rodas.

La cita bogotana toma el relevo a Berlín, que el año pasado albergó la primera cumbre de RIO+20, nombrada así en 2012 en conmemoración de los veinte años transcurridos desde la histórica Cumbre de la Tierra, organizada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en 1992.

Naciones Unidas decidió retomar hace dos años la iniciativa de crecimiento sostenible para las ciudades en esa misma urbe con el documento "The Future We Want" (El futuro que queremos), que buscará ser mejorado y ampliado en Bogotá.

Los temas centrales para ello será el crecimiento basado en una "economía ecológica" que permita "lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible", según destaca la propia ONU en su página web.

"Se trata de una oportunidad histórica para definir las vías hacia un futuro sostenible, un futuro con más empleos, más energía limpia, una mayor seguridad y un nivel de vida digno para todos", asegura el organismo internacional.

Como datos destacados, la ONU apunta que más mil millones y medio de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, o que más de un tercio de todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio climático continúa sin control, dos argumentos de peso para constituir esta cita.

Bogotá resultó ganadora de la sede por su liderazgo en proyectos de transporte sostenible como el piloto de Taxis Eléctricos o la flota de Buses híbridos de Transmilenio, apuntaron desde la alcaldía de la capital colombiana en la presentación del evento el pasado julio.

Los actos de inauguración comenzarán hoy con el discurso del alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, aunque los debates de los expertos no se iniciarán hasta mañana lunes. EFE