Uribe debe responder y decir qué pasó con Jesús María Valle: sobrino del líder social

Jesús María Herrera Valle era abogado de profesión, docente y defensor de derechos humanos, involucrado en los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1998, cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia.

Mauricio Herrera Valle, defensor de los derechos humanos y sobrino de Jesús María Herrera Valle, habló en El Radar, sobre el asesinato de su tío.

“Recuerdo una vez que hablé con mi tío y me dijo que él tenía que hacer las denuncias porque estaban asesinando a sus paisanos”, dijo Mauricio.

“Me decía que estaba cansado de la corrupción y que nadie hacía nada”, afirmó Mauricio sobre las palabras que su tío le dijo en esa época y que nunca se le olvidaron.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó una extensa lista de pruebas en otro de los casos que ronda al exmandatario Álvaro Uribe, entre ellos por las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango y el asesinato del líder social Jesús María Valle.

El sobrino del defensor de derechos humanos, habló sobre la presunta participación de Uribe en estos hechos que marcaron la historia de Colombia.

“Las afirmaciones las hago a título personal sobre Álvaro Uribe Vélez”, señaló Mauricio.

Así mismo, afirmó que su tío enfrentó a Uribe porque sabía que, desde la Gobernación de Antioquia, la cual dirigía el exmandatario, estaban incursionando los grupos paramilitares que estaban detrás de las masacres ocurridas en la región.

"Jesús María Valle enfrentó a Álvaro Uribe porque él tenía evidencias fuertes de que desde la Gobernación de Antioquia se estaba planteando las incursiones que se hicieron en Antioquia con los grupos paramilitares", afirmó.

“Él no me lo contó, pero me lo han contado personas cercanas a los hechos. Jesús María le advierte a Uribe sobre la masacre en La Granja y desde ese momento lo declaran enemigo de las fuerzas armadas, de una forma indirecta incitan a que asesinen a Jesús María”, recalcó.

El sobrino del líder social aseguró que la presunta responsabilidad sobre las masacres de El Aro y La Granja está bajo el exmandatario, además, afirmó que él tiene que responder por los hechos.

“Él debe responder y decir qué pasó con Jesús María. Los hechos ocurrieron cuando él estaba en su cargo en la Gobernación de Antioquia, él debía proteger a la comunidad”, aseguró Mauricio.

Así, entre otros casos, la justicia colombiana investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunto vínculo con el paramilitarismo y las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: