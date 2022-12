Vecinos de ‘cuadra alegre’, en Bogotá, refutan que rumba sea hasta las 6:00 a.m.

6:00 a.m. la rumba en el sector.

La ciudadana afirmó que se incrementaría la inseguridad, el desaseo y la mala imagen del barrio, ubicado cerca de la Avenida Boyacá con Avenida Primera de Mayo. “Hay un CAI a media cuadra y no hacen nada, no se justifica. He visto ‘aporriados’ y muchachas atracadas”, afirmó.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó este jueves la propuesta de incrementar en el sector conocido como ‘cuadra picha’ o ‘cuadra alegre’ la rumba hasta las 6:00 a.m. para erradicar los llamados ‘amanecederos’, que actúan ilegalmente.

El funcionario lanzó la iniciativa luego de que el pasado 17 de septiembre seis personas murieran aplastadas en medio de una estampida ocurrida en un sitio clandestino.