Venezuela asegura que cierre de frontera deja resultados "extraordinarios"

fin de contrarrestar el contrabando de productos venezolanos al país vecino, ha dado resultados "extraordinarios".

"Las medidas que ha tomado el presidente (de Venezuela, Nicolás) Maduro, hasta el momento de cierre durante las horas de la noche de los puentes limítrofes con Colombia y con otras fronteras del país, hasta el momento ha tenido extraordinarios resultados", dijo el vicepresidente en declaraciones al canal estatal VTV.

Arreaza, que preside la recién creada Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, indicó que los miembros de este organismo estructuran un "plan estratégico" para controlar "la ruta completa del producto" que se produce en Venezuela, así como del que se importa "desde el puerto hasta la casa de los venezolanos".

El vicepresidente aseguró que nada detendrá la "lucha" contra el contrabando y señaló que "este Gobierno y el presidente en particular no responde a ningún grupo económico, ningún grupo de la

burguesía, ningún grupo de la burguesía trasnacional, no protege intereses de nadie".

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) de Venezuela, Vladimir Padrino, indicó por su parte en la misma alocución que "el pueblo" que habita en las ciudades fronterizas con Colombia "está agradecido" con la medida de cierre y aporta información a las autoridades.

En tanto, la Cancillería de Colombia expresó este miércoles su "inconformidad" por la medida de cierre nocturno de su frontera con Venezuela, decisión que, según la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, María Ángela Holguín, se ha tomado de manera "unilateral" por el Ejecutivo venezolano.

"No nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando. El contrabando se tiene que controlar con otras medidas internas", afirmó Holguín.

La medida de cierre nocturno desde las 22.00 horas (2.30 GMT) hasta las 05.00 horas (9.30 GMT) fue anunciada el pasado sábado por el Gobierno venezolano.

A través de la amplia frontera colombovenezolana de 2.219 kilómetros existe una actividad de contrabando de alimentos, gasolina, mercancía de cuidado personal, materiales de construcción,

bienes esenciales, ganado y productos de consumo intermedio que en su mayoría pasan de Venezuela a Colombia.

