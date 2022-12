Venezuela deportó a otros 30 colombianos

Treinta deportados llegaron este martes a Cúcuta luego de que las autoridades venezolanos los expulsaran por no contar con documentación.



Los deportados son oriundos de departamentos como Valle del Cauca y la costa Atlántica, quienes dejaron a sus familiares en Venezuela y no han podido comunicarse con ellos.



En lo que va del año, 445 deportados han llegado a Cúcuta.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fidel Castro le envió una carta al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, con un mensaje de respaldo por el nuevo episodio de tensión con Estados Unidos.



-El presidente de Ecuador Rafael Correa, calificó como una “broma de mal gusto” las sanciones que le impuso Estados Unidos a algunos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Maduro. Su posición fue ratificada por un comunicado de la cancillería ecuatoriana en el cual consideró que los anuncios de Obama son ilegítimos e irrespetan la soberanía venezolana.



-Un colombiano que corrió en el Rally Dakar, habría matado al perro de sus vecinos, de acuerdo a las denuncias de la comunidad.



-Hay una colombiana está desaparecida en Chile. Al parecer fue víctima de trata de personas, según denuncian sus familiares en Barranquilla donde se encuentra Claudia Villarreal.



-La comunidad en el barrio La Soledad, en Bogotá, denunció que desconocidos quemaron a un perro vivo en uno de los parques de esa zona de la ciudad. Pese a que los habitantes alertaron a las autoridades, dicen que duraron cinco horas para llegar al lugar y realizar el levantamiento del animal.



-Este martes se cumplirá la audiencia de conciliación entre el expresidente Álvaro Uribe y el hacker Andrés Fernando Sepúlveda. El exmandatario dice que está dispuesto a conciliar si el pirata informático se retracta de sus acusaciones contra el Centro Democrático.



-La editorial de hoy del diario de New York Times destaca el acuerdo que alcanzaron el gobierno y las Farc en Cuba, para iniciar un desminado humanitario... Dice el periódico, uno de los más influyentes del mundo, que el acuerdo da nuevas esperanzas para que el país alcance la paz.



-El papa Francisco confirmó su intención de viajar a Argentina en 2016, según dijo él mismo en una entrevista a una publicación parroquial de las cercanías de Buenos Aires, difundida hoy por medios italianos.



-El primer ministro de Francia, Manuel Valls, se sumó hoy a la tristeza generalizada en su país tras el accidente de dos helicópteros que se estrellaron en el aire en Argentina, que dejó ocho franceses y dos argentinos muertos, entre ellos varios deportistas de alta competición.



-Un avión que cubría la ruta Pekín - Hong Kong, tuvo que aterrizar de emergencia en el centro de la China, por una amenaza de bomba. Los pasajeros fueron evacuados y las autoridades intentan confirmar la presencia de los explosivos.



-Taxistas de Cali aseguran que el gobierno no ha resuelto sus peticiones, razón por la cual se sumarán al par que adelanta el gremio camionero.