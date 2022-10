Venezuela investiga difusión de fotos de cadáver de Robert Serra

por dos personas de nacionalidad colombiana.

En las fotografías se ve al diputado venezolano en una morgue, con signos de tortura en el cuello y las apuñaladas que recibió en pecho, cerca al corazón.

Al parecer, el periodista Víctor Ugas publicó las imágenes desde su cuenta enTwitter, pero quien le habría entregado las fotografías habría sido el usuario @FedericoVegas.

"No soy de la CIA ni del imperio", "Que risa me da como me burlo del SEBIN y del gobiernito" y "la foto que tiene loco al gobierno", fue el mensaje que acompañaba el material en la red social.

Pese a las molestias e indignación que causó dicha publicación, Víctor Ugas aclaró que su cuenta fue hackeada, pero el Gobierno anunció que irán tras él.

De otro lado, Blu Radio tuvo acceso a información de fuentes de inteligencia de Venezuela y al testimonio del escolta de Robert Serra, Edwin Torres, quien sería la clave para resolver el caso del diputado venezolano.

Esas mismas fuentes han revelado que los ejecutores del crimen, la mayoría de ellos, son colombianos. Hasta el momento hay dos detenidos por este asesinato, quienes eran escoltas de Serra.