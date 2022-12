Vería muy bien ser candidato del santismo y del uribismo: Angelino Garzón

El expresidente Angelino Garzón dijo en Mañanas BLU que no le ve problema ser candidato del santismo y del uribismo al mismo tiempo a la Alcaldía de Cali.



“Soy consciente que el Partido de La U me va avalar, pero políticamente no veo mal que otros partidos me respalden: que me respalde el Partido Liberal, que me respalde la Alianza Social Independiente y el Centro Democrático”, dijo. (Lea también: A. Garzón confirma que La U lo inscribirá como candidato a Alcaldía de Cali )



En ese sentido, Garzón dijo que los candidatos ganan las elecciones sumando y no restando y que “pensando en los intereses de Colombia” siempre buscará un acercamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el senador Álvaro Uribe.



Además, señaló que siempre fue leal al Partido de La U, colectividad que lo inscribirá como candidato a la Alcaldía de Cali, el próximo 25 de junio. (Lea también: No me creo ganador de las elecciones en Cali: Angelino Garzón )



“No olvidemos que fue el Partido de La U que avaló cuando fui candidato a la Vicepresidencia de la República. Yo renuncié al Partido de La U el 25 de agosto, pero no tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento a la valentía del partido que el 22 de abril tomó la decisión de avalar mi nombre como candidato a la Alcaldía de Cali”, dijo.