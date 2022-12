Vías terciarias y transporte público, prioridades de la ministra Natalia Abello

La nueva ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, reveló en entrevista con Blu Radio que las prioridades de su gestión se centrarán en las vías terciarias y el transporte público.

Publicidad

“Vamos a ejecutar proyectos viales que se vienen adelantando. Quiero acercarme a las regiones, me propongo seguir adelante con las vías terciarias”, dijo la nueva jefa de la cartera de Transporte.

Abello también expresó que “tenemos que seguir aportando recursos al transporte masivo. A través del transporte público vamos a resolver muchos temas de movilidad en el país”.

Publicidad

Sobre su llegada al gabinete del presidente Juan Manuel Santos, reveló que la habían contactado en varias ocasiones para estudiar la gestión de Barranquilla y que el jefe de Estado y el vicepresidente Germán Vargas Lleras “en mí vieron capacidad gerencial pública”.

Publicidad

"Realmente no me sorprende que me hayan designado", agregó la nueva ministra.

Natalia Abello aseguró que está “muy contenta de estar representando al Caribe colombiano y a la mujer costeña” y confirmó que durante los últimos años ha sido parte del Gobierno a nombre de Cambio Radical.

Publicidad

Finalmente, sobre el estudio de la entrada de Uber al país, como alternativa al servicio de taxis amarillos, afirmó que hará un pronunciamiento cuando se posesione en el cargo, pero confirmó que “cualquier tema de transporte informal o ilegal lo vamos a combatir”.