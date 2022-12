Víctima de ataque con ácido denuncia que agresor la sigue persiguiendo

con Blu Radio, que sigue siendo víctima de la persona que la agredió hace 18 años.

“Siempre ha estado en libertad, me continúa acechando. Yo siempre lo he dicho hace 10 años yo fui violentada sexualmente y torturada terriblemente. Estaba con mis hijas de tres meses, llevaban una coca con ácido. El caso es que yo ya lo había denunciado anteriormente. Tristemente se me repitió hace 8 meses”, dijo la mujer, quien aseguró “estar cansada de recibir palmaditas en la espalda sin que se haga justicia.

Agregó que ella se considera como una desplazada dentro de la ciudad de Bogotá porque ha tenido que pasar a sus hijos de colegio en colegio con el fin de garantizarle su seguridad.

Manifestó que por esta razón continúa siendo víctima del miedo y pidió que se tomen las acciones necesarias para que las mujeres como ella salgan a las calles sin ser discriminadas.

En medio de esa triste historia, Potes relató que continúa enfrentando esa situación con firmeza en lo que podría ser considerada como una lección de vida.

“Lo bonito de esto es que nosotras nos empezamos a auto reconocer y yo hoy por hoy me amo. Todos los días me levanto y me decoro las cicatrices porque son mis cicatrices hoy por hoy”, puntualizó.