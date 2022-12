Víctimas del conflicto convocan marcha este martes apoyando nuevo acuerdo de paz

Decenas de víctimas del conflicto armado respaldaron el nuevo acuerdo de paz y convocaron a una marcha para este martes como muestra de apoyo.



“Como víctimas del conflicto armado de Colombia consideramos que el nuevo acuerdo de paz dado a conocer por la Mesa de Negociaciones, recoge las observaciones y anhelos de paz de los diferentes sectores de la sociedad colombiana, contribuye a la reconciliación y está acorde con nuestras normas constitucionales”, destacan las víctimas.



Son más de 50 víctimas firmantes las que invitan a marchar este martes a las 4:30 de la tarde desde el Planetario hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá.



“Lo respaldamos (el nuevo acuerdo) en su integridad y manifestamos nuestro apoyo a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana y movilizaciones como firmas, marchas, campamentos de paz y cabildos abiertos con el fin de garantizar su implementación y de esta forma lograr el pronto esclarecimiento de la verdad y la suerte de los desaparecidos”, añade el comunicado emitido.



Incluso, hacen énfasis en que las víctimas que se oponen también al nuevo acuerdo “no representan al universo de las 8 millones de víctimas de Colombia, ni a todas las víctimas de las Farc”.



Finalmente, las víctimas invitaron a una “Firmatón Mundial por la paz de Colombia”, de la cual puede dejar su registro haciendo clic aquí.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En la Casa de Nariño donde el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, aseguró que no hay espacio para volver a negociar el nuevo acuerdo. De esta manera respondió a los promotores del NO, que le habían pedido al Gobierno que no cerrara esa puerta.



-Se conoció el más reciente informe de la Corte Penal Internacional relacionado con la situación judicial de nuestro país. El órgano internacional está a la expectativa de las definiciones relacionadas con la justicia especial para la paz.



-Hay caos en la movilidad de Bogotá. TransMilenio colapsó por un bloqueo en el Portal de Suba, y hay varios accidentes de tránsito que complican la movilidad de los vehículos.



-El Gobierno intervino Electricaribe en la Costa Caribe colombiana, con el fin de dar garantías para la prestación del servicio.



-Una persona muerta, una herida, tres adultos detenidos y tres menores de edad aprehendidos es el saldo parcial de dos riñas protagonizadas por hinchas del América de Cali y el Junior de Barranquilla, en el municipio Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia.



-Bogotá contará este martes con 2 mil policías adicionales para velar por la tranquilidad en desarrollo del partido de Colombia de esta tarde, que enfrenta de visitante a la Selección de Argentina.



-En Santander ha llovido ininterrumpidamente durante las últimas 36 horas. Las autoridades se mantienen en alerta por inundaciones en Barrancabermeja, se han aumentado los caudales de los ríos y hay varias vías afectadas por deslizamientos.



-Continúan las labores de evacuación de las 15 familias que estarían en riesgo por un posible deslizamiento de tierra en la mina El Guarango, en Copacabana, Antioquia, donde se registró la tragedia el pasado 26 de octubre.



-En Villagorgona, Valle, sicarios ingresaron disparando durante un funeral y asesinaron a un hombre. Las autoridades creen que se trata de una retaliación entre bandas delincuenciales.



-En Cartagena las autoridades están en alerta por las emergencias que se registran en varias zonas por culpa de las torrenciales lluvias de las últimas 12 horas.



-Este martes llegará hasta Paletará, en el Cauca, una caravana humanitaria para apoyar la búsqueda de Rosalba Ariza, la profesora que fue secuestrada hace 15 días y de quién no se tienen noticias.



-En Venezuela el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, pidió a la Asamblea Nacional reactivar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro por abandono del cargo.



-Desde Grecia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promete que mantendrá sus compromisos con la alianza de la OTAN.



-El Gobierno de Cuba decidió indultar a más de 780 presos luego de un pedido que hizo el papa Francisco por el año de la Misericordia. Hasta el momento se desconoce si en los liberados se encuentran presos políticos.



-Continúa a esta hora en Alemania un operativo de la policía, de alcance nacional, en el que se declaró ilegal una organización islamista por sus presuntos vínculos con el Estado Islámico.



-Tras las acusaciones de permitir el triunfo de Donald Trump con la difusión de noticias falsas, Facebook y Google anunciaron que no permitirán publicidad en las redes sociales de sitios con contenido falso.



-El ministro ruso de Economía, Alexéi Uliukayev, fue detenido y acusado de "cobrar sobornos" por dos millones de dólares al autorizar la compra de la empresa petrolera rusa Bachneft, propiedad del Estado.