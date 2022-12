“Yo no decido si Narváez es culpable del crimen de Jaime”: Alfredo Garzón

En el marco del juicio que se adelanta contra Miguel Narváez , investigado por el asesinato del periodista Jaime Garzón , el exdirector del DAS se acercó al hermano del periodista y le dijo “le juro por lo más sagrado que yo no maté a su hermano”.

Alfredo Garzón dijo en diálogo con Blu Radio que “el que yo le crea o no le crea no tiene ninguna relevancia porque yo no soy el que decido si el señor Narváez es culpable o no del crimen de Jaime”.

“Las pruebas que están en el expediente muestran que a Jaime, los que apretaron el gatillo, fueron miembros de La Terraza, un grupo de sicarios que obedecía órdenes de Don Berna, que a su vez había recibido órdenes de Carlos Castaño, quien a su vez había recibido la orden del alto mando militar a través de José Miguel Narváez”.

El caricaturista y hermano de Garzón también dijo que "lo que muestran las pruebas es que lo de Jaime fue un crimen organizado".

La diligencia judicial fue postergada para el próximo 3 y 23 de septiembre, donde se espera que declare el exparamilitar Hever Veloza, alias ‘H.H’, testigo de la defensa en el caso del asesinato de Garzón.