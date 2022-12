“Yo reafirmo que Teo es un mala leche”: periodista Alberto Raimundi

como un “negro de mierda”. El argentino reconoció que se equivocó con su vocabulario pero dejó claro que el atacante barranquillero no es de sus afectos.

“Yo no quise decir que los colombianos son negros de mierda, acá es un término que se usa para referirse a alguien que no le gusta. Aclaro que estuve mal en el término pero sin embargo reafirmó que él es un mala lecha, una mala persona”, dijo Raimundi.

Aseguró que trabaja como relator en los partidos de Gimnasia de forma “independiente y sin responder a nadie” y argumentó que se dejó llevar por “las emociones del momento”.

“No soy racista y siempre elogié al pueblo de Colombia. Yo no tengo nada contra ustedes, me equivoque y ahora me tengo que bancar insultos o amenazas”, puntualizó.