Arranca calendario electoral para 2027: Noticias de la Mañana, 31 de octubre 2026

Este sábado, 24 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, donde deberá cumplir la medida de aseguramiento ordenada por un juez de segunda instancia . El proceso se debe a presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

. El proceso se debe a presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El Gobierno presentó su ley de rescate económico, que contempla cambios tributarios en productos de la canasta familiar, compras internacionales, apuestas en línea y otros rubros . La propuesta también incluye mayores aportes para algunos trabajadores y busca reducir el déficit fiscal en cerca de 45 billones de pesos.

. La propuesta también incluye mayores aportes para algunos trabajadores y busca reducir el déficit fiscal en cerca de 45 billones de pesos. El Gobierno anunció que no prorrogará el contrato de Fiduprevisora con el FOMAG para el manejo de los servicios de salud de los maestros . La transición comenzará el 1 de noviembre y, según el Ministerio de Educación, los servicios de salud, pensiones y cesantías deberán mantenerse garantizados durante el proceso.

. La transición comenzará el 1 de noviembre y, según el Ministerio de Educación, los servicios de salud, pensiones y cesantías deberán mantenerse garantizados durante el proceso. Los precios de la gasolina y el diésel se mantendrán sin cambios durante noviembre. El promedio nacional seguirá en 15.886 pesos por galón para la gasolina y 11.310 pesos para el ACPM, mientras el Gobierno asumirá el costo de mantener las tarifas a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

El promedio nacional seguirá en 15.886 pesos por galón para la gasolina y 11.310 pesos para el ACPM, mientras el Gobierno asumirá el costo de mantener las tarifas a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Las piezas que habían sido retiradas del Museo Nacional regresaron a exposición después de una orden judicial . Entre ellas están afiches de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, así como la bandera del orgullo gay y el tarjetón de la Séptima Papeleta.

. Entre ellas están afiches de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, así como la bandera del orgullo gay y el tarjetón de la Séptima Papeleta. Las autoridades desplegaron operativos especiales por Halloween y el puente festivo . La Policía proyecta que cerca de 3,8 millones de vehículos pasen por los peajes del país, mientras en Bogotá continúan restricciones para motociclistas y parrilleros durante determinadas franjas horarias.

. La Policía proyecta que cerca de 3,8 millones de vehículos pasen por los peajes del país, mientras en Bogotá continúan restricciones para motociclistas y parrilleros durante determinadas franjas horarias. Jaime Suárez, registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional, explicó que desde este 31 de octubre comenzó el calendario para las elecciones territoriales de 2027, incluida la inscripción de cédulas. También recordó que la inscripción de candidatos irá del 30 de junio al 31 de julio de 2027 y advirtió que la trashumancia electoral puede ser sancionada penalmente.

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