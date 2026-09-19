Así celebran los colombianos Amor y Amistad: Noticias de la Mañana, 19 de septiembre 2026

Este sábado, 19 de septiembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La JEP comenzó la ejecución de las sanciones contra siete integrantes del antiguo secretariado de las FARC por crímenes cometidos durante el conflicto armado. El tribunal también anunció que acudirá a instancias internacionales ante las iniciativas que buscan reducir su presupuesto y revisar en la justicia penal militar las sentencias contra miembros de la Fuerza Pública.

El tribunal también anunció que acudirá a instancias internacionales ante las iniciativas que buscan reducir su presupuesto y revisar en la justicia penal militar las sentencias contra miembros de la Fuerza Pública. El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia contra cabecillas del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo que operan en Bolívar . Tras un consejo de seguridad en Cartagena, aseguró que regresará en un mes para revisar los resultados de las acciones contra estas estructuras.

. Tras un consejo de seguridad en Cartagena, aseguró que regresará en un mes para revisar los resultados de las acciones contra estas estructuras. El ICETEX informó que un incidente de ciberseguridad registrado en uno de sus proveedores externos afectó algunos de sus servicios desde el 16 de septiembre. La entidad aseguró que los datos de sus usuarios no fueron expuestos y que avanza en la recuperación de su operación.

La entidad aseguró que los datos de sus usuarios no fueron expuestos y que avanza en la recuperación de su operación. El Gobierno anunció nuevas medidas para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto . Entre ellas están un apoyo de hasta 1.750.000 pesos para personas desempleadas, créditos de vivienda sin cuota inicial y medidas para evitar incrementos o terminaciones de contratos de arriendo durante la emergencia.

. Entre ellas están un apoyo de hasta 1.750.000 pesos para personas desempleadas, créditos de vivienda sin cuota inicial y medidas para evitar incrementos o terminaciones de contratos de arriendo durante la emergencia. Un guardia de seguridad murió luego de ser atacado con arma blanca al intervenir cuando una pareja intentaba ingresar sin pagar a una estación de TransMilenio . Según un relato de un testigo, el trabajador intervino para proteger a otra vigilante que estaba siendo agredida.

. Según un relato de un testigo, el trabajador intervino para proteger a otra vigilante que estaba siendo agredida. Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, aseguró que Amor y Amistad continúa siendo una de las fechas comerciales más importantes del segundo semestre y señaló que el 70 % de los colombianos celebra esta fecha. Explicó que chocolates, invitaciones a restaurantes, ropa, calzado, perfumes, cosméticos, flores y experiencias de entretenimiento están entre las opciones con mayor movimiento. Además, indicó que el 42 % de las personas busca sus regalos a través de redes sociales y destacó la jornada Bogotá Despierta, con establecimientos que extenderán sus horarios para impulsar las ventas.

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