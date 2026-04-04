Aumentan controles en carreteras durante el plan retorno: Noticias de la Mañana, 4 de abril de 2026

Este sábado, 4 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Se registró un ataque en el municipio de Briceño, Antioquia.
- Refuerzan la vigilancia y los controles en las vías nacionales por el plan retorno de Semana Santa.
- El IDEAM reportó fuertes lluvias y tormentas en varias regiones del país durante las últimas horas.
- El Centro Democrático anunció su respaldo total a Paloma Valencia.
- El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló sobre el accidente registrado en el peaje Casablanca.
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