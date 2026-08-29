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Gobierno pone fin a diálogos de paz: Noticias de la Mañana, 29 de agosto 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 29 de agosto de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Este sábado, 29 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El Gobierno prepara un ajuste fiscal para reducir cerca de 40 billones de pesos en gastos durante 2027. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que propondrá recortar 21,9 billones del presupuesto y redistribuir otros cuatro billones para atender la emergencia por el terremoto.
  • Congresistas de la coalición de Gobierno presentaron un proyecto para eliminar el impuesto al patrimonio a partir de 2028. La iniciativa plantea mantenerlo únicamente durante 2027 para que esos recursos puedan contribuir a financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
  • Pereira será sede de un centro regional de reconstrucción desde donde se coordinarán las acciones para atender a los damnificados. Además, desde el 31 de agosto comenzará el desembolso de subsidios para las familias que perdieron sus viviendas, mientras cerca de 29.680 estudiantes del Valle del Cauca con créditos del Icetex tendrán congelados durante tres meses los pagos e intereses.
  • El Gobierno puso fin a dos mesas de diálogo con disidencias de las FARC y a un espacio de conversación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. También abrió nuevamente la puerta a la aspersión aérea de cultivos ilícitos, aunque antes deberán cumplirse requisitos ambientales, sanitarios y de consulta con las comunidades.
  • Jorge Mantilla, politólogo y profesor de investigación criminal, aseguró que la suspensión de los diálogos abre paso a una ofensiva militar, pero advirtió que el uso de la fuerza por sí solo no constituye una estrategia de seguridad. Señaló que el Gobierno deberá enfrentar el impacto humanitario de las operaciones, la falta de capacidades de las Fuerzas Militares y el crecimiento de los grupos armados, que actualmente sumarían cerca de 27.000 integrantes.

Escuche el programa completo aquí:

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