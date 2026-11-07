Paraguay quiere recuperar confianza tras crisis política: Noticias de la Mañana, 7 de noviembre 2026

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Avanzan las investigaciones por las denuncias de presuntos 'sexocontratos' que involucran al expresidente Gustavo Petro . La Fiscalía citó a Deicy Jiménez para ampliar su declaración y las autoridades buscan establecer si hubo utilización de recursos públicos o intervención de funcionarios en las vinculaciones contractuales denunciadas.

. La Fiscalía citó a Deicy Jiménez para ampliar su declaración y las autoridades buscan establecer si hubo utilización de recursos públicos o intervención de funcionarios en las vinculaciones contractuales denunciadas. E l Gobierno y congresistas de las comisiones económicas se reúnen para discutir la ley de financiamiento y ajuste fiscal . Entre los puntos que generan mayor discusión están la posibilidad de aplicar IVA del 19 % a productos de la canasta familiar y los recortes que plantea el Ejecutivo para enfrentar el déficit fiscal.

. Entre los puntos que generan mayor discusión están la posibilidad de aplicar IVA del 19 % a productos de la canasta familiar y los recortes que plantea el Ejecutivo para enfrentar el déficit fiscal. Aumentó la tensión entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz por el retiro de piezas del Museo Nacional . La JEP reiteró a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que debe entregar un informe sobre las razones de la decisión y advirtió que el incumplimiento de la orden podría dar lugar a medidas correccionales.

. La JEP reiteró a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que debe entregar un informe sobre las razones de la decisión y advirtió que el incumplimiento de la orden podría dar lugar a medidas correccionales. Dos soldados murieron y otros tres resultaron heridos en combates con las disidencias de las Farc en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca . Durante las operaciones también murieron tres integrantes de la estructura Jaime Martínez, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado como uno de sus cabecillas.

. Durante las operaciones también murieron tres integrantes de la estructura Jaime Martínez, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado como uno de sus cabecillas. Las autoridades investigan el asesinato de una madre y sus dos hijas en Toro, Valle del Cauca . Hombres armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra las tres mujeres, mientras la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

. Hombres armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra las tres mujeres, mientras la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Paraguay atraviesa una crisis política y financiera tras el colapso de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña . Pedro Alliana asumió la Presidencia mientras avanzan los procesos para devolver recursos a los ahorradores afectados y las investigaciones sobre las responsabilidades alrededor de la entidad financiera.

. Pedro Alliana asumió la Presidencia mientras avanzan los procesos para devolver recursos a los ahorradores afectados y las investigaciones sobre las responsabilidades alrededor de la entidad financiera. Rodrigo Gamarra, diputado paraguayo, explicó que la crisis comenzó con los problemas de solvencia de una entidad bancaria que tenía cerca de 2,9 millones de clientes y que, según señaló, terminó generando una pérdida de confianza que desembocó en el juicio político contra Santiago Peña. Gamarra aseguró que el sistema de garantías permitiría que cerca del 97 % de los ahorradores recuperen su dinero y señaló que el expresidente deberá enfrentar ahora un proceso judicial ordinario.

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